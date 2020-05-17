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Espreso.tvМирВо Франции открыли пляжи и доступ к водоемам, но рестораны еще закрыты

Во Франции открыли пляжи и доступ к водоемам, но рестораны еще закрыты


фото: o.canada.com
Во Франции в пределах внедрения национальной стратегии выхода из карантина позволили посещение пляжей и доступ к водоемам

Соответствующие приказы подписал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Было выдано 290 приказов о разрешении доступа к пляжам, озерам и водоемам. Это было согласовано в соответствии с требованиями тщательно отслеживать ситуацию и соблюсти санитарные правила", - заявил глава МВД Франции.

Во Франции с 11 мая продолжается реализация национальной стратегии постепенного выхода из режима карантина.

Постепенно открываются школы, учреждения торговли, парикмахерские салоны, учреждения органов власти, небольшие музеи и библиотеки.

Гражданам разрешено свободное передвижение. В то же время действует запрет до конца мая на работу ресторанов и баров, выставочных центров, проведение публичных религиозных обрядов. Также правительство обеспечило населения защитными масками, ношение которых является обязательным в общественном транспорте.

  • До 15 июня в стране закрыты границы. Чрезвычайное санитарное состояние продлен до 10 июля .

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