 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ штаб-квартире Гундяева уже 9 смертей от коронавируса

В штаб-квартире Гундяева уже 9 смертей от коронавируса

Девятым насельником Троице-Сергиевой Лавры РПЦ, который умер в условиях вспышки коронавируснои инфекции среди братии, стал 15 мая 2020 года игумен Ферапонт (на фото)

Официального сообщения об этом пока не поступило, но информацию подтверждают работники Лавры и она распространяется в соцсетях, передает Еспресо.TV со ссылкой на московский религиоведческих портал Credo.

14 мая стало известно о кончине иеромонаха Модеста (Панченко).

12 мая умер один из старейших насельников Лавры схиархимандрит Рафаил (Иванов).

Ранее сайт Лавры сообщал о том, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулина) умерли из-за коронавируса.

Это те, чьи имена известны.

Справка

Подмосковная Троице-Сергиева Лавра является руководящим центром Российской православной церкви. Там же находится и ее предстоятель, патриарх Кирилл (Гундяев).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 мая, 2020 воскресенье

16 мая, 2020 суббота

больше новостей

17 мая, 2020 воскресенье

16 мая, 2020 суббота

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать