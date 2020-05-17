В штаб-квартире Гундяева уже 9 смертей от коронавируса
Официального сообщения об этом пока не поступило, но информацию подтверждают работники Лавры и она распространяется в соцсетях, передает Еспресо.TV со ссылкой на московский религиоведческих портал Credo.
14 мая стало известно о кончине иеромонаха Модеста (Панченко).
12 мая умер один из старейших насельников Лавры схиархимандрит Рафаил (Иванов).
Ранее сайт Лавры сообщал о том, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулина) умерли из-за коронавируса.
Это те, чьи имена известны.
Справка
Подмосковная Троице-Сергиева Лавра является руководящим центром Российской православной церкви. Там же находится и ее предстоятель, патриарх Кирилл (Гундяев).
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