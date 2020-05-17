В штаб-квартире Гундяева уже 9 смертей от коронавируса

17 мая, 2020, 12:02

Девятым насельником Троице-Сергиевой Лавры РПЦ, который умер в условиях вспышки коронавируснои инфекции среди братии, стал 15 мая 2020 года игумен Ферапонт (на фото)

Официального сообщения об этом пока не поступило, но информацию подтверждают работники Лавры и она распространяется в соцсетях, передает Еспресо.TV со ссылкой на московский религиоведческих портал Credo.

14 мая стало известно о кончине иеромонаха Модеста (Панченко).

12 мая умер один из старейших насельников Лавры схиархимандрит Рафаил (Иванов).

Ранее сайт Лавры сообщал о том, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулина) умерли из-за коронавируса.

Это те, чьи имена известны.

Справка

Подмосковная Троице-Сергиева Лавра является руководящим центром Российской православной церкви. Там же находится и ее предстоятель, патриарх Кирилл (Гундяев).

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