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Espreso.tvМирВ Пуэрто-Рико состоится референдум о вхождении в состав США

В Пуэрто-Рико состоится референдум о вхождении в состав США


фото: Getty Images
В ноябре 2020 года в Пуэрто-Рико состоится референдум о вхождении в состав США, как 51-го штата

Об этом 17 мая объявила губернатор острова Ванда Васкес Гарсед, сообщает DW .

Сейчас Пуэрто-Рико имеет статус "неинкорпорированной организованной территории", то есть находится под управлением США, но не их неотъемлемой частью.

Несмотря на то, что в последние десятилетия было проведено пять референдумов о вхождении в состав США, в этом впервые будет поставлен единственный прямой вопрос, требующий простого выбора между "да" и "нет": "Считаете ли вы, что Пуэрто Рико должен быть немедленно признан в качестве штата США? "

При этом референдум будет снова носить рекомендательный характер. Для вхождения Пуэрто-Рико в состав США необходимо решение Конгресса США, который никогда не реагировал на подобные референдумы.

Явка на референдуме в 2017 году составила лишь 23 процента избирателей. Однако около 97 процентов из полумиллиона проголосовавших отдали голоса за вхождение в состав США. За сохранение нынешнего статуса и проведение еще одного референдума высказались полтора процента голосовавших.

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