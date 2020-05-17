В промоутерской компании братьев Кличко бросились на защиту Усика
Об этом сообщает Xsport .
По его словам, нужно уважать позицию Усика, поскольку он не пытается всем угодить.
"Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно должны уважать его позицию, как и позицию любого человека. И еще больше мы должны ценить способность открыто его высказывать, без попытки завоевать дополнительные "дивиденды", подстраиваясь под современную конъюнктуру и популярные в обществе взгляды ", - сказал Красюк.
Красюк даже сравнил нынешнюю ситуацию с Усиком с событиями вокруг легендарного американского боксера Мохаммеда Али:
"Мохаммед Али в свое время мощно пропагандировал пацифистские взгляды относительно войны во Вьетнаме. Он также активно боролся против дискриминации чернокожих в США. И все это сделало его объектом колоссальной критики сторонниками взглядов, сложившихся в то время. Тем не менее, сегодня весь мир признает Али "величайшим" из великих и нет никого, кто бы мог обжаловать легендарность его личности. Собака лает - караван идет ", - добавил Красюк.
Промоутерская компания K2 Promotion принадлежит братьям Виталию и Владимиру Кличко.
- Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .
- 12 мая Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил.
- 12 мая стало известно, что Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса.
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