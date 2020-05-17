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Espreso.tvСпортВ промоутерской компании братьев Кличко бросились на защиту Усика

В промоутерской компании братьев Кличко бросились на защиту Усика


фото: K2 Promotions
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что уважает позицию боксера Александра Усика

Об этом сообщает Xsport .

По его словам, нужно уважать позицию Усика, поскольку он не пытается всем угодить.

"Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно должны уважать его позицию, как и позицию любого человека. И еще больше мы должны ценить способность открыто его высказывать, без попытки завоевать дополнительные "дивиденды", подстраиваясь под современную конъюнктуру и популярные в обществе взгляды ", - сказал Красюк.

Красюк даже сравнил нынешнюю ситуацию с Усиком с событиями вокруг легендарного американского боксера Мохаммеда Али:

"Мохаммед Али в свое время мощно пропагандировал пацифистские взгляды относительно войны во Вьетнаме. Он также активно боролся против дискриминации чернокожих в США. И все это сделало его объектом колоссальной критики сторонниками взглядов, сложившихся в то время. Тем не менее, сегодня весь мир признает Али "величайшим" из великих и нет никого, кто бы мог обжаловать легендарность его личности. Собака лает - караван идет ", - добавил Красюк.

Промоутерская компания K2 Promotion принадлежит братьям Виталию и Владимиру Кличко.

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