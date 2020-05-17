В Одессе от COVID-19 умер врач, который спасал больных коронавирусом
17 мая, 2020, 20:46
В Одессе от коронавируса умер врач, который лечил больных COVID-19
Об этом сообщил глава Одесской областной облгосадминистрации Максим Куцый в facebook.
"В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом. Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов", - написал Куцый.
Он добавил, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 12 пациентов, а общее количество случаев достигло 746. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.
- Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 17 мая 2020 года, в Украине насчитывается 18 291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 , из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели.
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