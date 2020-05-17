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Espreso.tvОбществоВ Одессе от COVID-19 умер врач, который спасал больных коронавирусом

В Одессе от COVID-19 умер врач, который спасал больных коронавирусом


фото: Укрінформ
В Одессе от коронавируса умер врач, который лечил больных COVID-19

Об этом сообщил глава Одесской областной облгосадминистрации Максим Куцый в facebook.

"В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом. Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов", - написал Куцый.

Он добавил, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 12 пациентов, а общее количество случаев достигло 746. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

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