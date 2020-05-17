В МИД заявили, что во время карантина эвакуировали из-за границы 230 тыс. украинцев

17 мая, 2020, 21:22

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во время карантина из-за рубежа были эвакуированы 230 тыс. граждан Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, в Украину с начала карантина при содействии МИД вернулись более 230 тыс. граждан.

"В целом при содействии Министерства иностранных дел в Украину вернулось более 230 тыс. граждан Украины. И этот процесс продолжается", - сказал Енин.

По его убеждению, МИД справилось с организацией эвакуации и оказанием помощи украинцам за рубежом.

"По оценкам и наших граждан, и многих наших партнеров, эвакуация, которая была осуществлена, в том числе и при активном участии МИД Украины, считается одной из образцовых. Мы всячески стараемся способствовать максимально быстрой и оперативной эвакуации наших граждан. Хотя порой это бывает достаточно сложно с учетом и национальных особенностей, и соответствующего эпидемиологического режима в разных странах. Часто препятствием становится какая-то бюрократия, дополнительная предосторожность ", - рассказал Енин.

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