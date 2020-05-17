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Espreso.tvОбществоВ Луганске оккупанты вербуют врачей для борьбы с COVID-19 в Москве

В Луганске оккупанты вербуют врачей для борьбы с COVID-19 в Москве


фото: radiosvoboda.org
В оккупированном Луганске врачам предлагают временные контракты для борьбы с коронавирусом в Москве

Об этом сообщает Донбас.Реалии .

В неподконтрольном Украине Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве.

По словам медика луганской больницы, предложения поступают от администрации, врачам предлагают ставку в около 100 тыс. руб. (около 36 тыс. грн) и доплаты: врачам 80 тыс., медсестрам - 50 тыс, санитарам - 30 тыс руб.

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