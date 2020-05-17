В Луганске оккупанты вербуют врачей для борьбы с COVID-19 в Москве
17 мая, 2020, 19:48
В оккупированном Луганске врачам предлагают временные контракты для борьбы с коронавирусом в Москве
Об этом сообщает Донбас.Реалии .
В неподконтрольном Украине Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве.
По словам медика луганской больницы, предложения поступают от администрации, врачам предлагают ставку в около 100 тыс. руб. (около 36 тыс. грн) и доплаты: врачам 80 тыс., медсестрам - 50 тыс, санитарам - 30 тыс руб.
- Напомним, на 14 мая на оккупированном Донбассе коронавирус был обнаружен более чем в 500 человек .
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