В Хмельницкой области запретили посещать храмы из-за вспышки COVID-19 в монастыре УПЦ МП
Об этом сообщает Шепетовская районная государственная администрация.
Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям городского совета Шепетовки.
"Запретить посещение и проведение любых мероприятий служителями религиозных учреждений всех конфессий (внутри помещений и у них), предусматривающие наличие посетителей", - говорится в документе.
В самом городе обнаружили пока только два лабораторно подтвержденных случая COVID-19, а еще 12 - в селе Городище. Национальная полиция уже установила круглосуточный пост вокруг территории монастыря, чтобы проконтролировать соблюдение карантина.
- Напомним, 21 апреля в Хмельницкой области ограничили доступ к Свято-Преображенскому женскому монастырю УПЦ (МП) в селе Головчинцы Летичевского района, где обнаружили пятерых больных коронавирусной болезнью.
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