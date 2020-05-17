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Espreso.tvОбществоВ Хмельницкой области запретили посещать храмы из-за вспышки COVID-19 в монастыре УПЦ МП

В Хмельницкой области запретили посещать храмы из-за вспышки COVID-19 в монастыре УПЦ МП


фото: shepetivka.com.ua
В Шепетовском районе Хмельницкой области с 16 мая ввели запрет на посещение храмов из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП

Об этом сообщает Шепетовская районная государственная администрация.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям городского совета Шепетовки.

"Запретить посещение и проведение любых мероприятий служителями религиозных учреждений всех конфессий (внутри помещений и у них), предусматривающие наличие посетителей", - говорится в документе.

В самом городе обнаружили пока только два лабораторно подтвержденных случая COVID-19, а еще 12 - в селе Городище. Национальная полиция уже установила круглосуточный пост вокруг территории монастыря, чтобы проконтролировать соблюдение карантина.

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