Умер создатель популярного в Беларуси сайта TUT.by

17 мая, 2020, 10:59

В воскресенье, 17 мая 2020 года, в Минске умер основатель белорусского новостного интернетпортала TUT.by Юрий Зиссер. Его называли "отцом BYнета"

Ему было 59 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение на его портал.

Зиссер умер после продолжительной болезни, говорится в сообщении.

"В связи с эпидемиологической ситуацией прощания пройдет в узком кругу", - сообщило издание.

Справка

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, окончил Северо-Западный политехнический институт в Санкт-Петербурге по специальности "Электронные вычислительные машины".

"Я себя чувствую и украинцем, и белорусом, и евреем, и европейцем, и землянином, и музыкантом, и интернетчиком", - говорил о себе Зисер.

Выступал против российской идеологической экспансии. Считал, что Украина правильно поступила, когда запретила вещание телеканалов из России.

Портал TUT.BY традиционно входит в первую тройку белорусских информресурсов.

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