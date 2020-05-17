Умер создатель популярного в Беларуси сайта TUT.by
Ему было 59 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение на его портал.
Зиссер умер после продолжительной болезни, говорится в сообщении.
"В связи с эпидемиологической ситуацией прощания пройдет в узком кругу", - сообщило издание.
Справка
Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, окончил Северо-Западный политехнический институт в Санкт-Петербурге по специальности "Электронные вычислительные машины".
"Я себя чувствую и украинцем, и белорусом, и евреем, и европейцем, и землянином, и музыкантом, и интернетчиком", - говорил о себе Зисер.
Выступал против российской идеологической экспансии. Считал, что Украина правильно поступила, когда запретила вещание телеканалов из России.
Портал TUT.BY традиционно входит в первую тройку белорусских информресурсов.
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