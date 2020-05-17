Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

17 мая, 2020, 20:05

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов находится в коме после падения с велосипеда

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины .

16 мая 25-летний игрок упал с велосипеда и обратился в больницу, жалуясь на сильную боль в ключице. Уже в клинике Мясоедов потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому головы.

Баскетболист был прооперирован. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томография. К счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое. Все зависит от ближайших дней. Мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузку ", - сказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

Сергей Мясоедов по прозвищу "Комар" - многократный участник и победитель конкурсов слэм-данков, участвовал в Матче звезд Суперлиги. В высшей лиге форвард выступал за "Запорожье- 2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

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