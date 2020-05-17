У "Газпрома" закончился контракт на транзит по Ямальскому газопроводу. Польша соглашения не продлила

17 мая, 2020, 12:54

Сегодня, 17 мая 2020 года, истекает срок действия долгосрочного соглашения между "Газпромом" и компанией Europol Gaz по транзиту российского газа по трубопроводу Ямал через Польшу в Западную Европу

Подробности со ссылкой на украинскую службу Польского радио рассказывает Еспресо.TV .

"Это означает, что пересылка голубого топлива по этому маршруту будет основываться на принципах, изложенных в регламентах ЕС. Они прогнозируют, что пропускная способность этого газопровода будет доступна в ходе аукциона, который будет организован в конкретное время и в течение определенного временного интервала доступа к трубопроводу. "Газпром", как и любой другой участник рынка, может принимать в нем участие ", - говорится в сообщении.

В оценке главного редактора экономического портала Biznesalert.pl Войцеха Якубика, это будет здоровая ситуация, поскольку газовые отношения на Ямале уже не будут регулироваться политическим соглашением, а прозрачным правилам.

Соглашение о транзите, которое теперь заканчивается, заключено 25 лет назад - 17 мая 1995 года. Владельцем и инвестором польского отрезка Ямальского газопровода является компания Europol Gaz. Акции в этой компании имеют Польская нефтегазовая компания PGNiG, российский "Газпром" и Gas-Trading. Оператором является Gaz-System.

"Кроме того, в 2022 году также заканчивается контракт на поставку газа из России. Этот контракт также Польша не будет продолжать. Польша делает ставку на другие направления. Освободиться от зависимости со стороны России позволит, в частности, газопровод Baltic Pipe. Он объединит польский и датскую газотранспортные системы, благодаря чему в Польшу пойдет газ с норвежского шельфа. Инвестиция должна быть готова 1 октября 2022 года ", - отмечают авторы материала.

Кроме того состоится развитие терминала сжиженного газа в Свиноусти. Дополнительно в Польше ежегодно добывается почти 4 млрд кубометров влансого природного газа.

По оценкам, ежегодно в Польше используется более 19 млрд кубометров газа.

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