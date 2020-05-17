 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУ "Газпрома" закончился контракт на транзит по Ямальскому газопроводу. Польша соглашения не продлила

У "Газпрома" закончился контракт на транзит по Ямальскому газопроводу. Польша соглашения не продлила

Ямалский газопровjд
фото: wikimedia.org
Сегодня, 17 мая 2020 года, истекает срок действия долгосрочного соглашения между "Газпромом" и компанией Europol Gaz по транзиту российского газа по трубопроводу Ямал через Польшу в Западную Европу

Подробности со ссылкой на украинскую службу Польского радио рассказывает Еспресо.TV .

"Это означает, что пересылка голубого топлива по этому маршруту будет основываться на принципах, изложенных в регламентах ЕС. Они прогнозируют, что пропускная способность этого газопровода будет доступна в ходе аукциона, который будет организован в конкретное время и в течение определенного временного интервала доступа к трубопроводу. "Газпром", как и любой другой участник рынка, может принимать в нем участие ", - говорится в сообщении.

В оценке главного редактора экономического портала Biznesalert.pl Войцеха Якубика, это будет здоровая ситуация, поскольку газовые отношения на Ямале уже не будут регулироваться политическим соглашением, а прозрачным правилам.

Соглашение о транзите, которое теперь заканчивается, заключено 25 лет назад - 17 мая 1995 года. Владельцем и инвестором польского отрезка Ямальского газопровода является компания Europol Gaz. Акции в этой компании имеют Польская нефтегазовая компания PGNiG, российский "Газпром" и Gas-Trading. Оператором является Gaz-System.

"Кроме того, в 2022 году также заканчивается контракт на поставку газа из России. Этот контракт также Польша не будет продолжать. Польша делает ставку на другие направления. Освободиться от зависимости со стороны России позволит, в частности, газопровод Baltic Pipe. Он объединит польский и датскую газотранспортные системы, благодаря чему в Польшу пойдет газ с норвежского шельфа. Инвестиция должна быть готова 1 октября 2022 года ", - отмечают авторы материала.

Кроме того состоится развитие терминала сжиженного газа в Свиноусти. Дополнительно в Польше ежегодно добывается почти 4 млрд кубометров влансого природного газа.

По оценкам, ежегодно в Польше используется более 19 млрд кубометров газа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

17 мая, 2020 воскресенье

16 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать