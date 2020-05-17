Спецслужбы РФ предусматривают, что трудовые мигранты из Средней Азии в условиях карантина пойдут на преступления

17 мая, 2020, 13:50

Инсайдеры раскрыли тезисы доклада спецслужб о ситуации с мигрантами, подготовленного для руководства России

Об этом со ссылкой на "Московскую газету" передает Еспресо.TV .

В документе сообщается, что в среде мигрантов якобы доминируют негативные настроения. До 90% из них могут пойти на преступления, если им не будет хватать средств на продукты питания. Также утверждаются, что сейчас большинство готово оставить Россию и вернуться в свои страны, чтобы переждать период безработицы, и откровенно недовольны тем, что не могут этого сделать. Высокий процент тех, кто готов идти на преступления, объясняется, прежде всего, отсутствием возможности вернуться домой.

В конце апреля 2020 МВД РФ сообщало о росте количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. В Кремле согласились с ростом уровня преступности, однако призвали "не принимать меры" и не поддаваться "истерическим проявлениям".

В докладе отмечается, что впервые в истории Россия может столкнуться с массовыми выступлениями безработных мигрантов, не имеющих возможности вернуться домой.

"Лидеры узбекской, таджикской и киргизской диаспоры теряют влияние в своей среде: мигранты не видят перспектив разрешения ситуации, а источника дохода у подавляющего большинства рабочих исчезли", - пишут аналитики с российской контрразведки.

Также в документе, по словам инсайдеров, говорится, что МВД и Росгвардия в Москве могут не справиться с массовой преступностью в мигрантской среде. При этом нельзя исключать, что рост криминальных проявлений среди иностранцев спровоцирует ответные действия коренного населения.

Отдельно отмечается, что отсутствие адекватной реакции на проблему снижает уровень доверия населения к органам власти всех уровней, однако, тем не менее, решение на данный момент отсутствует.

13 мая в Санкт-Петербурге мигранты из Узбекистана провели акцию у консульства своей страны - люди требовали разъяснить порядок возвращения на родину. По данным полиции, в акции присоединились более 50 человек. 12 мая аналогичное мероприятие прошло в Москве: около сотни граждан Киргизии пикетировали посольство своей страны.

15 мая сотни мигрантов устроили драку возле рынка "Фуд-Сити" в московском районе Коммунарка. В тот день там собрались арендаторы рынка, недовольные повышением цен на аренду торговых площадей.

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