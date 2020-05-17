Российский "Сбербанк" отказался признавать "документы" с "ДНР" и "ЛНР"

17 мая, 2020, 09:35

"Сбербанк России" отказал российскому пропагандисту, соавтору биографии президента РФ Александру Коробко в выдаче денег с его счета по доверенности, оформленной "нотариусом" с ОРДО

В официальном письме банка сообщается, то, что "республики" не признано РФ, а упомянутые территории продолжают находиться в составе Украины. Итак, "документы", которые там "утверждаются" теми, кто называет себя "нотариусами" в России на самом деле являются недействительными, передает Еспресо.TV со ссылкой на сайт города Луганска 0642.ua .

"Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика" является самопровозглашёнными и не признанными ни Российской Федерацией, ни международным сообществом как отдельные государства и как юридически, так и территориально входят в состав Украины.

В связи с этим считаем, что нотариусы соответствующих республик не имеют полномочий на совершение нотариальных действий от имени государства, а доверенности, удостоверенные нотариусами "Донецко" й или "Луганской Народных Республик," нелегитимны и не могут быть приняты банком для осуществления банковских операций ", - говорится в официальном ответе" Сбербанка ", направленной Коробку.

Речь о московское отделении банка.

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