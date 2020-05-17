Накопленные запасы Путин использует для подкормки элит, а не для спасения населения, - Орешкин

17 мая, 2020, 14:31

Как лицо, которое очень интересуется собственной безопасностью, президент России Владимир Путин в первую очередь заботится о своих отношениях с силовыми, региональными и медийными элитами внутри своей страны и отнюдь не беспокоится о том, как помочь обычным гражданам во время коронавирусной пандемии и карантина

Об этом российский политолог рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 16 мая 2020 года вышла в эфире Еспресо.TV.

"Путин понимает, что деньги ему нужны для того чтобы обеспечить лояльность тех политических игроков, которые имеют реальный политический ресурс. Население этим ресурсом не обладает, просто потому что как бы оно не голосовало, если все в порядке с региональними элитами, то они посчитают как надо. Поэтому Путину деньги надо тратить на покупку силовиков, причем в большом количестве, на продолжение внешней политки, на игры с нефтяным рынком, где товариш Сечин уже попросил примерно пятую часть от того, что Путин собирался дать народонаселению, на медийные элиты, на региональные элиты. Это же очень большие расходы", - объяснил политолог.

"Для того чтобы Путина не сожрали элитные группы, им надо в пасть кидать какие-то серьезные куски. Чемезову, Сечину, Шойгу, спецслужбистам, Золотову. Это все ребята, которые гораздо ближе к телу, именно поэтому они гораздо опаснее, чем какие-то там матери-одиночки", - отметил Орешкин.

Как следствие, потребности подавляющего большинства россиян финансируются в весьма урезанном виде.

"Население по значимости политических ресурсов в глазах кремлевских стратегов стоит на третьем, если не на пятом месте. А на первом месте - силовики, на втором месте - региональные элиты, на третьем - медийные элиты, которые рассказывают все эти ужасы про "чипирование". И их всех надо кормить и кормить сытно", - подытожил аналитик.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine