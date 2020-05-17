Нацполиция устроила комплексную проверку Мариуполя

17 мая, 2020, 09:53

Донецкие правоохранители провели комплексную проверку Мариуполя

Об этом со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил передает Еспресо.TV .

"160 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подразделений из состава ОС, работников патрульной полиции, и военнослужащих Нацгвардии Украины были задействованы для проведения спецмероприятий", - говорится в сообщении.

По итогам проведенных действий полицейские проверили почти 1200 человек и более 500 транспортных средств.

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