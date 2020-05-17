Начал работать Консультационный центр по поиску информации о репрессированных нацистами и коммунистами
Об этом со ссылкой на пресс-служб УИНП сообщает Еспресо.TV .
Центр будет предоставлять консультации людям, которые хотят узнать о судьбе репрессированных лиц в 1917-1991 годах.
В Консультационном центре, в частности, помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию.
"Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства ... Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц жизни своих предков. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране ", - говорит директор Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.
Обращение в Консультационный центр является бесплатным.
"Мы хотим развенчать миф, что архивы - это сложные бюрократические институты, которые являются трудными в работе. Задача нашего Центра - сделать архивные документы доступными и интересными как для рядовых граждан, так и для историков, журналистов и всех, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистский тоталитарных режимах ", - объясняют работники вновь созданного ведомства.
В Консультационный центр можно обратиться в будни с 10.00 до 18.00 следующим образом:
по телефонам (067) 298-18-18 или (044) 298-12-12;
послать письмо по электронной почте poshuk@hdauinp.org.ua;
написать сообщение в Facebook https://www.facebook.com/hdauinp ;
через сайт http://hdauinp.org.ua .
- Напомним, сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий, "вызванных насильственным внедрением коммунистической идеологии" .
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