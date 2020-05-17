МАУ не будет осуществлять международные авиарейсы до 1 июля

17 мая, 2020, 15:51

Международные авиалинии Украины закрыли продажу билетов на все рейсы до 1 июля

Об этом сообщает Аvianews .

Президента МАУ Евгений Дыхне заявил, что это было сделано после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине.

По его словам, прогноз развития ситуации плачевный и Украина является частью глобального тренда. Отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

"Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение затрат путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров по сокращению парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи", - сказал Дыхне.

По его мнению, кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

6 мая стало известно, что авиакомпания МАУ будет осуществлять перелеты в Польшу, Финляндию, Великобританию, Германию и Швецию.

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