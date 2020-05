Католические церкви Украины требуют запретить суррогатное материнство

17 мая, 2020, 14:53

Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь в Украине призвали украинскую власть осудить и запретить суррогатное материнство как "позорное явление"

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте греко-католиков обращении католических епископов обеих ветвей, передает Еспресо.TV .

Ниже приводится полный текст заявления

Обращение католических епископов Украины к украинской власти и всех людей доброй воли по суррогатному материнству

Пандемия коронавируса проявила многие патологии в нашей современной общественной жизни. Одно из них - явление суррогатного материнства, то есть трактовка людей как товара, который можно заказать, изготовить и продать, что, к сожалению, позволяет действующее украинское законодательство.

Это проблема, на которую мы, как религиозные деятели, уже неоднократно обращали внимание компетентных органов государственной власти. Такое топтание человеческого достоинства побуждает нас, католических епископов Украины, еще раз обратиться к украинским властям всех уровней с требованием осудить и запретить это позорное явление.

В последние дни мы стали свидетелями видеозаписи опубликованного на странице клиники BioTexCom из отеля "Венеция" в Киеве, который показывает импровизированную детскую комнату и 46 младенцев, которые лежат в кроватях и плачут. Новорожденные лежат в современных инкубаторах, лишенные материнского прикосновения, родительского тепла, самоотверженной заботы, так нужной им любви, зато рассматриваются как приобретенный продукт, по которому появился покупатель. Такой демонстрации пренебрежения человеческой личности, ее достоинства - трудно и представить. А это все делает узаконено суррогатное материнство.

Узаконенное т.н. суррогатное материнство, которое "материнством" не годится и называть, не только влечет за собой проявленные теперь ужасные феномены, но и в своей основе является моральным злом и приносит неисчислимые страдания и лишения как рожденному таким образом ребенку, так и женщине, которая его родила, членам его семьи и, наконец, и самым людям, которые таким образом "заводят" (словно зверюшек) детей.

В своей сути, практика суррогатного материнства, ее предмет, цель и средства достижения морально неприемлемыми. Это же касается и т.н. альтруистического суррогатного материнства, которое не может иметь другой моральной оценки, потому что даже если намерение суррогатной матери является хорошим, то недобрыми есть средства и сам предмет. Коммерческая основа суррогатного материнства с моральной точки зрения заслуживает еще более жесткую оценку, ведь добавляется моральное зло купли-продажи функций тела и самой личности новорожденного ребенка. Никакие обстоятельства и последствия не могут оправдать практику суррогатного материнства.

Каждый ребенок - это Божий дар, который следует с благодарностью принимать в открытые руки в супружеской жизни. Каждый ребенок имеет право зачатым в естественный способ, и каждый ребенок имеет право родиться в семье и воспитываться в атмосфере любви отцом и матерью. Суррогатное материнство это право жестоко нарушает и делает невозможным Украины идти по пути развития, путем большой европейского наследия. Подобная пробел в украинском законодательстве существенно разрушает евроинтеграционные усилия и дискредитирует наше государство в глазах европейского общества.

Мы солидаризируемся с призывом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека запретить на законодательном уровне международной торговле детьми в Украине и призываем и требуем запретить суррогатное материнство в любой форме (альтруистической и коммерческой), а рожденным детям заверить надлежащую опеку и возможность усыновления в семьях.

Это наше требование подкрепляем осуждением ряда международных институтов этого позорного явления, которое подаем в приложении к этому письму.

Также требуем от государственной власти в конце обратить внимание на семейную политику в Украине - создать соответствующий орган государственной власти, который бы занимался украинскими семьями и заботился о том, чтобы украинским матерям не приходилось торговать своим телом и выношенными под сердцем детьми ради своего и своих родных выживания.

От имени Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства Украинской Греко-Католической Церкви

Блаженнейший Святослав,

Верховный Архиепископ Киево-Галицкий,

Глава Украинской Греко-Католической Церкви

От имени Конференции Епископов Римско-католической Церкви в Украине

Архиепископ Мечислав Мокшицкий,

Митрополит Львовский,

и.о. Председателя Конференции епископов Римско

Католической Церкви в Украине

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Обращение о суррогатном материнстве

Европейский Парламент однозначно осудил практику суррогатного материнства, без различия его "альтруистического" и "коммерческого" аспектов. 5 апреля 2011 года Европейский Парламент принял резолюцию, в которой просит "государства-члены признать серьезную проблему сурогатства, которая представляет собой эксплуатацию женского организма и ее репродуктивных органов" ( European Parliament resolution of 5 April 2011 on priorities and outline of a new EU policy framework to fight violence against women , (21/01/2016), §20).

В этой резолюции также отмечается, что суррогатное материнство вызывается к торговле людьми: "Женщины и дети подлежат одинаковой форме эксплуатации, и оба могут рассматриваться как товары на международном репродуктивном рынка, а новые репродуктивные договоренности, такие как сурогатство, расширяют торговлю женщинами и детьми и их нелегальные перевозки через национальные границы "( European Parliament resolution of 5 April 2011 on priorities and outline of a new EU policy framework to fight violence against women (21/01/2016), §20).

Ежегодный Отчет о правах человека и демократии в мире 2014 г. и политику ЕС по этому вопросу (Annual report on human rights and democracy in the world 2014 and the EU policy on the matter), принятый на пленарном заседании Европейского парламента 30 ноября 2015, " осуждает практику сурогатства, которая подрывает человеческое достоинство женщины с тех пор ее тело и его репродуктивные функции используются как товар "( European Parliament resolution of 30 November 2015 on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2014 and the European Union's policy on the matter , (21/01/2016), §115).

Практика сурогатства нарушает международное и европейское законодательство, в частности Хартию основных прав Европейского Союза ст. 1 и 3, (2000 г.), Конвенцию о правах ребенка ст. 7 и 3 (1989 г.), И Протокол что в торговле детьми ст. 2 (2000), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин ст. 6 (1979), об усыновлении детей ст. 4с (3) (1967 и 1993), О торговле людьми ст. 4, (2005), Права человека и биомедицина ст. 21 (1997).

В Отчете специального докладчика О продаже и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и другие материалы сексуального насилия над детьми (2018), читаем предостережение от злоупотреблений и практик всех форм сурогатства, а наше государство критикуется как один из международных центров коммерческого суррогатного материнства .

Напомним, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба предложил запретить суррогатное материнство . По его мнению, суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей.

