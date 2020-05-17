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Espreso.tvМирГлавный дипломат ОАЭ погиб в теракте, - СМИ

Главный дипломат ОАЭ погиб в теракте, - СМИ

Турецкий ресурс Straturka сообщил об убийстве главы Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов - шейха Абдаллы бен Заида, который является сыном основателя страны Заида бен Сулатана Аль Нахайяна

Информация об этом появилась на сайте издания, передает Еспресо.TV .

Вероятно, принц погиб в результате теракта в столице Абу-Даби. Заминированный автомобиль взорвался на проезжей части, когда мимо двигался кортеж бен Заида.

С тяжелыми ранениями главу МИД доставили в больницу, где он позже скончался, несмотря на усилия врачей. Погибли еще несколько человек.

По другим данным, принц все-таки выжил, но находится в критическом состоянии, и в ближайшее время доставят в одну из клиник Лондона.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Аналитики предполагают, что покушение на принца могло стать местью за политику страны в Йемене, Ливии и Сирии.

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