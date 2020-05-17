Главный дипломат ОАЭ погиб в теракте, - СМИ
Информация об этом появилась на сайте издания, передает Еспресо.TV .
Вероятно, принц погиб в результате теракта в столице Абу-Даби. Заминированный автомобиль взорвался на проезжей части, когда мимо двигался кортеж бен Заида.
С тяжелыми ранениями главу МИД доставили в больницу, где он позже скончался, несмотря на усилия врачей. Погибли еще несколько человек.
По другим данным, принц все-таки выжил, но находится в критическом состоянии, и в ближайшее время доставят в одну из клиник Лондона.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Аналитики предполагают, что покушение на принца могло стать местью за политику страны в Йемене, Ливии и Сирии.
UAE Foreign Minister Abdullah Bin Zayed allegedly assassinated. #UAE #MBZ #Saudi #Libya https://t.co/P0YvP6B4Mc عبدالله بن زايد @ABZayed pic.twitter.com/tgT0Bc9knh- Straturka (@straturka) May 16, 2020
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