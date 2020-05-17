Экс-посла Китая в Украине нашли мертвым в Израиле
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
57-летнего Ду Вэя, который с февраля работал послом КНР в Израиле, нашли мертвым 17 мая на окраине Тель-Авива в его доме, сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление представителя полиции.
"Согласно установленной процедуре полицейские подразделения находятся на месте происшествия", - сказал полицейский.
О причинах смерти 57-летнего дипломата официально не сообщается. В то же время израильский телеканал Channel 12 информировал, что посол умер во сне от сердечного приступа.
Ду Вэй был назначен послом Китая в Израиле в феврале 2020 года. В 2016-2019 годах он был китайским послом на Украине.
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