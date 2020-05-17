Для реформ у Саакашвили нет полномочий и поддержки, а у Шмыгаля отсутствует программа, - политолог Сергей Таран

17 мая, 2020, 09:11

Миссией Саакашвили в команде Владимира Зеленского не является проведение преобразований в Украине

Об этом политолог, соучредитель Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 16 мая вышла в эфире Еспресо.TV .

"У Саакашвили нет никаких полномочий. Я думаю, что его миссия, как и всех кадровых назначений, которые происходят вокруг Зеленского, это развлекать публику и отвлекать внимание от провалов в экономике и внешней политике. Если бы у Зеленского было желание делать реформы, очевидно, мы бы об этих реформах услышали не только от Саакашвили, а услышали бы от самого Зеленского и, главное, от Шмыгаля. Сейчас есть уже второе правительство Зеленского. Я очень внимательно читал программу правительства Шмыгаля и там ничего не увидел о реформах. Там никаких четких цифр , которые могли бы свидетельствовать, что будут происходить реформы, нет. Если этого нет в программе правительства, то назначение еще одного чиновника - само назначение, а не избрание или утверждение в Верховной Раде - свидетельствует о том, что Зеленскому нужны какие-то яркие фамилии, которые бы просто создавали спектакль ", - заявил эксперт.

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Как отметил Таран, Саакашвили при этом не имеет поддержки в президентском монобольшинстве.

Не изменит ничего, добавил он, и гипотетическое назначение экс-президента Грузии украинским премьером вместо Дениса Шмигаля.

Тогда как сам Зеленский может с легкостью менять ведущих должностных лиц, обеспечивая людям "возможность смотреть зрелища и не думать о хлебе".

"Саакашвили для этого идеально подходит", - подытожил Таран.

Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ .

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