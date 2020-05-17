Американские ученые надеются, что летняя жара замедлит распространение коронавируса

17 мая, 2020, 19:09

Ученые в США нашли новые подтверждения гипотезы о пагубном влиянии летней жары, влажности, солнечного света на коронавирус COVID-19

Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает "Сегодня" .

Новые данные, которые получили ученые, укрепили гипотезу, что комплексное воздействие летней жары, влажности, солнечного света, а также возможность людям выходить на улицу и находиться на открытом пространстве замедлит, однако не остановят распространение COVID-19.

В то же время, эксперты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что любое улучшение эпидемиологической ситуации вследствие погодных условий летом будет нивелировано, если люди не будут соблюдать меры по профилактике распространения инфекции, таких как социальное дистанцирование.

Также ученые утверждают, что сезонность вируса также никуда не денется. За снижением распространения инфекции летом начнется рост заболеваемости осенью.

"Погоду следует учитывать как второстепенный фактор", - заявил Мохаммад Джалали, доцент Гарвардской школы медицины, который исследовал влияние погоды на распространение вирусов.

Такое исследование проводилось в течение последних нескольких месяцев и его результаты являются особенно актуальными сейчас, ведь приближается лето и многие штаты намерены облегчить или отменить карантин.

Данные со всего мира показали, что коронавирус способен распространяться в любом климате. В странах с теплым климатом, включая Сингапур, Индонезию, Бразилию и Эквадор, также наблюдается значительное распространение вирусов.

"Состояние окружающей среды - далеко не самый важный фактор, который нужно учитывать, прогнозируя распространение коронавируса. COVID-19 активно распространяется по всему миру при любых погодных условиях", - отметил Томас Молина, главный метеоролог испанского Телевидение Каталонии (Televisió de Catalunya) , который также является профессором Барселонского университета.

Молина изучил вспышку коронавируса в Барселоне и обнаружил связь между более высокими температурами и более низкими показателями передачи вируса.

Также в статье The Washington Post говорится, что многочисленные ранние исследования, несмотря на свою слабую подготовленность, позволяют утверждать, что пандемия может ослабнуть в некоторых частях Северной Америки и Европы в летние месяцы, однако может вернуться осенью.

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