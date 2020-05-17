16 мая на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов из минометов и гранатометов, 1 ранен, с украинской - без потерь
Об этом говорится в сводке по стоановища в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 08:00 утра воскресенья, 17 мая, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил" , - отмечают военные.
Оккупанты нарушали режим "Тишина" поблизости
Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новгородского - из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм (выпущено 30 мин).
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Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
"Украинские воины на такие преступные действия противника с ответом не задержались и открыли прицельный огонь по опорным пунктам захватчиков. Вооруженные формирования РФ получили достойный отпор", - отмечает командывание ООС.
По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.
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С начала текущих суток россияне дважды обстреляли украинские позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
Сегодняшние потери противника уточняются.
- Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .
- В апреле 2020 году на Донбассе погибли 4 защитников Украины , с начала года - 31.
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