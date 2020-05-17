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Espreso.tvОбщество16 мая на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов из минометов и гранатометов, 1 ранен, с украинской - без потерь

16 мая на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов из минометов и гранатометов, 1 ранен, с украинской - без потерь

иллюстративное
фото: facebook.com/pressjfo.news
В субботу, 16 мая 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке по стоановища в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 08:00 утра воскресенья, 17 мая, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил" , - отмечают военные.

Оккупанты нарушали режим "Тишина" поблизости

Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новгородского - из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм (выпущено 30 мин).

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Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

"Украинские воины на такие преступные действия противника с ответом не задержались и открыли прицельный огонь по опорным пунктам захватчиков. Вооруженные формирования РФ получили достойный отпор", - отмечает командывание ООС.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

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С начала текущих суток россияне дважды обстреляли украинские позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Сегодняшние потери противника уточняются.

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