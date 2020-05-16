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Espreso.tvОбществоИванна Климпуш-Цинцадзе: 8 аппаратов ИВЛ, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, передали в больницы Закарпатья

Иванна Климпуш-Цинцадзе: 8 аппаратов ИВЛ, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, передали в больницы Закарпатья


фото: eurosolidarity.org
В районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов ИВЛ, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко. Четыре аппарата передали в Мукачевскую районную больницу, еще четыре в Виноградов, Иршаву и Рахов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Команда "Европейской Солидарности", в том числе на Закарпатье, не может оставаться в стороне от тех проблем, с которыми столкнулось украинское общество. По всей стране мы сегодня работаем с больницами, пытаясь, пока государство "думает", максимально, по мере наших возможностей, обеспечить их необходимым. В больницы Закарпатья, как и в других областях, мы поставили защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для того, чтобы врачи могли нас с вами лечить и не переживать за свое здоровье. Отдельным направлением нашей работы является работа по анализу, работают ли те аппараты ИВЛ, которые сегодня есть в больницах. Нужно ли их отремонтировать. Обнаружили в Закарпатье восемь неработающих аппаратов, отремонтировали их счет Фонда Порошенко. И уже передали в больницу", - рассказывает народный депутат из фракции"Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В период пандемии каждый аппарат - на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июня-июля купить аппарат ИВЛ. Ремонт этого аппарата нам сейчас очень поможет. Потому что мы не знаем, какая будет ситуация с вирусом. Так что вместо того чтобы ждать июня-июля, мы должны отремонтировать аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место", - рассказывает директор КНП Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

В целом Фонд Порошенко профинансировал восстановление 35 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений по всей стране. Совместно с компанией РОШЕН закуплены 130 тысяч высококачественных защитных костюмов для медработников из Китая и Южной Кореи, а также защитные очки, перчатки, маски, комплекты оборудования для реанимации, которые бесплатно передаются в больницы. Помощь уже получили 129 медицинских учреждений.

 

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