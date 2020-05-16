ВОЗ не известны случаи заражения коронавирусом при прикосновении к поверхности
Об этом сообщает DW.
Об этом говорится в опубликованных в субботу, 16 мая, в Женеве гигиенических рекомендациях ВОЗ.
Организация упоминает, в частности, исследование, согласно которому вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, в течение четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле. В то же время ВОЗ советует относиться к подобным исследованиям с осторожностью, поскольку они проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни.
В то же время у исследователей есть опыт функционирования других коронавирусов, которые выживают на различных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении.
ВОЗ при этом рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасны для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.
- Напомним, 12 мая Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной вспышке коронавируса из-за ослабления карантина без надлежащей подготовки.
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