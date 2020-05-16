В Испании зафиксирована самая низкая за два месяца смертность от COVID-19

16 мая, 2020, 16:06

16 мая в Испании зафиксирована самое низкое суточное количество летальных случаев от коронавируса за два месяца

Об этом со ссылкой на El Pais сообщает Европейская правда.

Количество ежедневных смертей от коронавируса в Испании уменьшилось в субботу до 102 и это самый низкий показатель с 18 марта.

Накануне сообщалось о 138 смертях, тогда как позавчера было подтверждено 217 летальных случаев. Общее количество умерших с начала эпидемии в Испании в настоящее время составляет 27 563.

За последние сутки зарегистрировано 539 новых случаев коронавируса, почти столько же, как и 15 мая. Общее количество заражений возросло до 230 698.

Излечились от болезни более 146 тысяч человек, из них почти 1,7 тысячи - за прошедшие сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 11 463 человека.

Напомним, на 16 мая в России зафиксированы 272 043 случая заболевания коронавирусом, за минувшие сутки умерли 119 человек.

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