В Украине за сутки зафиксировано 528 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 700 случаев;
Волынская область - 599 случаев;
Днепропетровская область - 806 случаев;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 540 случаев;
Закарпатская область - 858 случаев;
Запорожская область - 365 случаев;
Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
Кировоградская область - 441 случай;
г. Киев - 2221 случай;
Киевская область - 1143 случая;
Львовская область - 969 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 236 случаев;
Одесская область - 734 случая;
Полтавская область - 263 случая;
Ровенская область - 1104 случая;
Сумская область - 161 случай;
Тернопольская область - 1065 случаев;
Харьковская область - 773 случая;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черновицкая область - 2647 случаев;
Черкасская область - 363 случая;
Черниговская область - 105 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.
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