В Польше задержали украинца, который привлекал подростков к игре "Синий кит"
Об этом со ссылкой на TVP3 сообщает УНИАН .
В городе Познань полиция задержала 24-летнего украинца, которого обвиняют в попытке организовать смертельно опасную игру для подростков, известную как "Синий кит".
Общаться с игроками и раздавать им опасные задания мужчина планировал через социальную сеть "ВКонтакте". Украинец создал закрытую группу в социальной сети, куда активно привлекались участники.
К тому моменту, когда деятельностью обновленного "Синего кита" заинтересовалась полиция, некоторые участники уже дошли до стадии нанесения себе увечий. В одной из девушек украинского происхождения, которая присоединилась к игре, были обнаружены характерные следы на теле, свидетельствующие о выполнении задач куратора.
Мужчине инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятий и самоубийства. Полиция будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
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