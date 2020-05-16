В ОП рассказали об итогах встречи Ермака и Саакашвили с послами стран G7

16 мая, 2020, 16:49

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили провели встречу с послами стран Большой семерки

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По итогам встречи Ермак отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал Ермак и отметил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Он добавил, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.

Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, перед ним стоит задача совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершение реформы таможни.

Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями. Председатель Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Зеленскому.

Главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.

Напомним, 16 мая председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда уже в конце мая.

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