В Минздраве назвали регионы с самой тяжелой эпидемиологической ситуацией
Об этом сообщает Минздрав в facebook.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевской области - 49, Черновицкой области - 47 и городе Киев - 153", - сказал Степанов.
Всего в украинской столице за время пандемии зафиксировано 2221 случай заболевания, в Киевской области - 1143 случая, на Буковине - 2647.
Отдельно Степанов остановился на вчерашней вспышке коронавирусной болезни в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве: с 81 инфицированного - 53 ребенка. Степанов отметил, что именно такие заведения требуют особого внимания, постоянного отслеживания и быстрой реакции.
- Напомним, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине зафиксировано 17 858 случаев заболевания коронавирусом , 497 - летальные.
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