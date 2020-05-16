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Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали регионы с самой тяжелой эпидемиологической ситуацией

В Минздраве назвали регионы с самой тяжелой эпидемиологической ситуацией


фото: facebook
Министерство здравоохранения заявило, что лидерами по распространению коронавируса является столица, Киевщина и Черновицкая область

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевской области - 49, Черновицкой области - 47 и городе Киев - 153", - сказал Степанов.

Всего в украинской столице за время пандемии зафиксировано 2221 случай заболевания, в Киевской области - 1143 случая, на Буковине - 2647.

Отдельно Степанов остановился на вчерашней вспышке коронавирусной болезни в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве: с 81 инфицированного - 53 ребенка. Степанов отметил, что именно такие заведения требуют особого внимания, постоянного отслеживания и быстрой реакции.

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