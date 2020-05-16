В МВФ спрогнозировали, как долго мировая экономика будет приходить в себя от пандемии
Об этом сообщает "Голос Америки" .
По словам Георгиевой, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.
"Самый большой шок уже прошел", - отметила Георгиева и отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.
Она добавила, что исполнительный комитет фонда 13 апреля принял решение о первой группе стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев
В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%. Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предполагал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена.
"Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неопределенность относительно вируса омрачает горизонт прогнозов", - сказала Георгиева.
Несмотря на это, МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.
"Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", - посоветовала Георгиева.
- Напомним, 16 мая председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда уже в конце мая.
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