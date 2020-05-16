В Киеве произошла вспышка COVID-19, за сутки - 153 новых случая

16 мая, 2020, 11:01

За сутки в столице зафиксировано 153 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в facebook.

"После зафиксованового очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая. Количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за прошедшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ", - написал Кличко.

По его словам, среди заболевших: ▫️106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 17 девочек в возрасте от 5 до 17 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Более половины людей, у которых подтвердили заболевания - воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жители города.

"Отмечу, что больше всего больных, из-за ячейки в интернате, зафиксировали в Дарницком районе - 87 человек. Но много случаев и в Днепровском - 16 и Деснянском - 15 случаев заболевания", - добавил Кличко.

Напомним, 15 мая в Дарницком доме-интернате для девушек подтвердили заболевания коронавирусом в 81 человека.

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