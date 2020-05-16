В ЕС зафиксировали 230 случаев детского воспалительного синдрома, который может быть связан с COVID-19

16 мая, 2020, 22:46

В странах Евросоюза и Великобритании с начала года зафиксированы 230 случаев детского воспалительного синдрома, который может быть связан с инфицированием коронавирусом

Об этом 16 мая, сообщили в Европейском центре по профилактике заболеваний и борьбы с ними (ECDC), сообщает DW .

По данным центра, с начала года зарегистрировано около 230 "подозрительных случаев", сопровождавшихся появлением у детей так называемого "педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома" (ПМВС), который врачи на данном этапе ассоциируют с возможным инфицированием COVID-19.

От ПМВС умерли два ребенка - в Великобритании и Франции.

"На сегодняшний день связь между SARS-CoV-2 и этим новым заболеванием с клиническими признаками мультисистемного воспаление еще не установлена, хотя она и кажется вероятной", - отмечают эксперты ECDC.

Эпидемиологические исследования показывают, что дети менее подвержены воздействию COVID-19. Только в 2,1% лабораторного выявленных случаях COVID-19, информация о которых была передана Европейской системе мониторинга (TESSy), речь шла о больных в возрастной группе от 0 до 14 лет.

Специалисты ECDC договорились с государствами-членами ЕС, еврозоны и Великобританией о включении информации о ПМВС в качестве возможного осложнения в сведения, касающиеся наблюдения за ситуацией с COVID-19 на уровне ЕС.

Ранее авторы исследования, изучавшие ситуацию с коронавирусом в педиатрическом отделении больницы в итальянском Бергамо констатировали, что количество детей, госпитализированных с симптомами ПМВС с февраля по апрель, было примерно в 30 раз больше, чем обычно.

Острый воспалительный синдром схож с редкой болезнью Кавасаки. Ее диагностируют в основном у младенцев и дошкольников до пяти лет. Новый опасный синдром встречается у детей старшего возраста, он сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Синдром Кавасаки назван по имени японского педиатра Томисаку Кавасаки, который в 1967 году впервые описал симптомы этого заболевания. Точная его причина не установлена, хотя некоторые ученые считают, что оно может быть вызвано вирусной инфекцией.

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