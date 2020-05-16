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Espreso.tvОбществоВ 13 областях Украины от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

В 13 областях Украины от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем заболело


фото: Укрінформ
В 13 из 24 областей Украины количество людей, которые выздоровели от COVID-19 за последние сутки превысило количество заболевших

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, в 7 областях - Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской - количество людей, выздоровели, с начала пандемии превысило количество больных пока.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 26 новых случаев заболевания Covid - 19, 1 случай смерти и 21 - выздоровление (с начала пандемии было 700 больных, 8 умерли и 385 выздоровели), сейчас в области болеет 307 человек (на 4 больше за сутки)

- в Волынской области - 17 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления (с начала пандемии 599 заболевших, 16 умерли и 149 выздоровели), сейчас болеют 434 человека (за сутки на 10 больше)

- в Днепропетровской области - 15 новых случаев заболевания, 1 - смерть и 4 - выздоровления (за все время 806 заболевших, 11 умерли и 95 выздоровела), сейчас болеет 700 человек (за сутки на 10 больше)

- в Донецкой области - новых случаев заболевания, выздоровление и смерти не было (за все время - 121 больной, 3 умерли и 34 выздоровели), сейчас болеет 84 человека (данные не изменились со вчерашнего дня)

- в Житомирской области - 5 новых случаев заболевания и 17 - выздоровление (540 заболели, 12 умерли и 140 выздоровели за все время), сейчас болеет 488 человека (на 15 меньше за сутки)

- в Закарпатской области - 42 новых случая заболевания, 1 - смерти и 31 - выздоровление (за все время 858, 22 и 159 соответственно), сейчас болеет 677 человек (за сутки на 10 больше)

- в Запорожской области 9 человек заболели, 21 - выздоровел (с начала пандемии - 365 больных, 8 умерли и 181 человек выздоровел), сейчас болеет 176 человек (на 12 меньше за сутки)

- в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 12 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 23 - выздоровления (1200 больных, 68 умерли и 468 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 664 человек (на 12 меньше за сутки)

- в Киеве - 153 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 22 - выздоровление (всего 2 221 случай заболевания, 45 - смерти и 222 - выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 954 человек (за сутки на 129 больше)

- в Киевской области подтверждено 49 новых случаев заболевания, смерти - не зафиксировано, 18 случаев выздоровления (с начала пандемии 1143 заболели, 26 умерли и 206 выздоровели), сейчас болеет 911 человек (за сутки на 31 больше)

- в Кировоградской области - 4 новых случая заболевания и 10 - выздоровление (за все время 441 человек заболел, 20 умерли и 310 выздоровели), сейчас болеет 111 человек (на 6 меньше сутки)

- в Луганской области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 42 заболели и 18 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 24 человека (на 1 меньше за сутки)

- во Львовской области подтверждено 27 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 6 - выздоровление (за все время - 969 больных, 27 умерших и 186 выздоровели), сейчас болеет 756 человек (на 17 больше за сутки)

- в Николаевской области 8 новых случаев заболевания, 1 - смерти, 4 человека выздоровели (за все время - 236 больных, 6 умерших и 82 выздоровели), сейчас болеет 148 человек (на 3 больше за сутки)

- в Одесской области - 22 новых случая заболевания и 1 - смерти (с начала пандемии 734 человека заболели, 8 умерли и 43 выздоровели), сейчас болеет 683 человека (за сутки на 21 больше)

- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 16 - выздоровление (за все время 263 человека заболели, 9 умерли и 179 выздоровели), сейчас болеет 75 человек (на 11 меньше сутки)

- в Ривненской области - 30 новых случаев заболевания и 54 - выздоровление (за все время - 1 104 человека заболели, 24 умерли и 347 выздоровели), болеет 733 человека (на 24 меньше за сутки)

- в Сумской области 3 новых случая заболевания, 4 человека выздоровели (за все время 161 человек заболел, 4 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 68 человек (за сутки на 1 меньше)

- в Тернопольской области - 5 новых случаев заболевания, случаев смерти не зафиксировано и 65 случаев выздоровления (за все время - 1 065, 22 и 547 соответственно), сейчас болеет 496 человек (за сутки на 60 меньше)

- в Харьковской области - 16 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 25 - выздоровление (за все время - 773, 26 и 119 соответственно), сейчас болеет 628 человек (за сутки на 12 меньше)

- в Херсонской области - нет новых случаев заболевания и смерти и 3 - выздоровление (за все время 167 больных, 2 умерли и 104 выздоровели), сейчас болеет 61 человек (на 3 меньше сутки)

- в Хмельницкой области - 13 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано (с начала пандемии 235 больных, 9 человек умерли и 55 выздоровели), сейчас болеет 171 человек (на 13 больше за сутки)

- в Черкасской области - 13 новых случая заболевания, 1 - смерти и 23 - выздоровление (с начала пандемии 363 человека заболели, 16 умерли и 200 выздоровели), сейчас болеет 147 человек (на 11 меньше за сутки)

- в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания, 4 - смерти и 52 - выздоровление (2 647 больных, 99 человек умерли и 563 выздоровели с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 985 человек (на 9 меньше, чем днем ранее) 

- в Черниговской области - 9 новых случаев заболевания, случаев смерти нет, выздоровлений - 6 (за все время - 105 больных, 6 человек умерли и 25 выздоровели), сейчас болеет 74 человека (за сутки на 3 больше).

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