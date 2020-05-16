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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей в воскресенье

Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей в воскресенье


фото: Укрінформ
В воскресенье, 17 мая, почти на всей территории Украины ожидаются дожди

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook.

"Атмосферу на режим карантина никто не обрекал, поэтому фронты с циклонами шныряют повсюду, где им заблагорассудится. Визы дождям не нужны, билеты и разрешения также - садись на подходящий атсмосферний фронт и - в Украине. Потому что здесь ароматная сирень и самые громкие лягушки и соловьи", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 17 мая, вновь очередной атмосферный фронт пролетит по нашей территории. Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днипра и районов), а также в Одесской области. В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днипра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины.

По всему Югу осадки также пройдут только к вечеру, но Крым и южные районы континентального Юга влажная воздушная масса обойдет стороной. Ветер завтра будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая сменится на северо-западный и усилится.

На сильное тепло рассчитывать не стоит, в воскресенье в течение дня ожидается +14...+18 градусов, на юге +18...+22 градуса.

Центр прохладной погоды завтра окажется над Виннитчиной и северными районами Одесской области - там только +10...+14 градусов.

"Май в этом году - капризный и интересный. Я даже боюсь сказать вслух, но придется: по предварительным прогнозам, в районе 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков", - предупредила Наталья Диденко.

В Киеве воскресенье предполагается с периодическими дождями и умеренной температурой воздуха, +16...+18 градусов. Такой температурный уровень останется преимущественно на всю следующую неделю.

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