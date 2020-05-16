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Espreso.tvОбществоСупрун предупредила об опасности масок для маленьких детей

Супрун предупредила об опасности масок для маленьких детей


фото: Укрінформ
Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун предупредила, что медицинские маски не стоит надевать детям до двух лет

Об этом Супрун написала в facebook.

"Не надевайте маску на ребенка до 2 лет! Американская академия педиатрии запрещает маленьким детям носить маски, потому что это опасно. Если же надеваете маску - делайте это правильно. Не нужно спускать ее ниже носа, потому что это нивелирует весь положительный эффект. Надевать и снимать маску необходимо только чистыми руками. И еще одно - маска не дает индульгенцию, чтобы трогать лицо, когда вздумается или не мыть руки", - написала Супрун.

Она также посоветовала, как сделать так, чтобы дети во время прогулки меньше касались загрязненных поверхностей.

"Детям иногда можно напоминать игру про горячие поверхности. Они быстро забывают о предосторожности, поэтому время от времени напоминайте, что не нужно забегать на игровые площадки, сидеть на скамейках, делиться игрушками или пищей, щупать качели или турники или что-либо другое . Имейте наготове антисептик, когда дети или вы будете забывать об этих правилах", - призвала Супрун.

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