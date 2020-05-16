Стало известно, когда Италия откроет границы
16 мая, 2020, 10:11
Итальянская власть отменит все ограничения на въезд и выезд из страны 3 июня
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Соответствующее решение приняло итальянский правительство.
В стране произойдет серьезное ослабление жестких карантинных мероприятий. Кроме открытия границы с 3 июня будет разрешено свободное передвижение внутри страны.
Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьерминистр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.
В Италии с начала пандемии зафиксировано 223,8 тыс. случаев заражения, умерли 31,6 тыс. человек.
- Напомним, в итальянском регионе Пьемонт в трех муниципалитетах 12 мая открылись школы и детсады .
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