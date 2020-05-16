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Espreso.tvМирРоссия снова побила рекорд по количеству летальных исходов от COVID-19

Россия снова побила рекорд по количеству летальных исходов от COVID-19


фото: REUTERS
На 16 мая в России зафиксировано 272 043 случаев заболевания коронавирус, за минувшие сутки умерли 119 человек

Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

По данным на 16 мая, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 119 человек, это самое большое количество погибших с начала эпидемии в стране.

Всего с начала пандемии в стране умерли 2537 человек. За минувшие сутки заболели 9200 человек, всего в РФ заразились 272 043 человека.

В Москве больше всего новых случаев - 3505 человек заболели. Выздоровели с начала эпидемии 63 166 человек (4940 человек в сутки).

  • Напомним, 15 мая Роскомнадзор направил компании Google сообщение о необходимости заблокировать на сайте "МБХ медиа" новость, написанную по статье Financial Times о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше официальных данных.

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