Разумков рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом

16 мая, 2020, 22:22

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом переболели около 10 народных депутатов

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я во время эфиров говорил, что, может, 10-15. Почему говорю о 15? Потому что, возможно, не все об этом сообщили. Однако, по каждому такому случаю пытались выявить круг лиц для того, чтобы максимально обезопасить как аппарат, так и народных депутатов, так и людей, с которыми они общались", - сказал Разумков.

Он добавил, что сейчас больных COVID-19 депутатов и работников аппарата парламента нет.

"На сегодняшний день больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет. Мне сложно сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не сообщали", - отметил Разумков.

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