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Espreso.tvОбществоПортников: Если Конституционный суд отменит банковский закон, Украина окажется на грани дефолта и краха экономики

Портников: Если Конституционный суд отменит банковский закон, Украина окажется на грани дефолта и краха экономики

Виталий Портников заявил, что в случае отмены Конституционным судом закона, который исключает возврат национализированных банков бывшим владельцам, Украина окажется на грани дефолта и краха экономики

Об этом Портников рассказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Мы прекрасно понимаем, что закон никогда не был бы принят в Украине, если бы не давление международных финансовых институтов. Более того, с этим законом тянули слишком долго. Потому что на самом деле этот закон должен был бы появиться в турборежиме. Но, когда был турборежим думали о чем угодно, но не об этом законе", - сказал Портников.

Он напомнил, что у этого закона не нашлось необходимого количества сторонников в правящей партии "Слуга народа".

"И даже президенту не удалось убедить своих соратников по фракции, которых он нашел в интернете, что надо проголосовать за этот закон. Но без принятия этого закона, Украина, которая и сейчас находится в глубоком экономическом кризисе, попала бы в экономическую катастрофу", - убежден Портников.

По его словам, МВФ и в дальнейшем не доверяет украинской власти из-за вероятности отмены закона в Конституционном суде.

"Вопрос о том, не отменит ли закон Конституционный суд беспокоит не только нас с вами, он беспокоит и Международный валютный фонд. Именно поэтому, долгосрочную программу сотрудничества с Украиной отменили, и вместо нее предложили получить краткосрочную, в так называемом режиме стенд бай - частями, и каждая новая часть обсуждается МВФ с представителями украинского правительства", - отметил Портников.

По его мнению, отмена закона Конституционным судом приведет к краху украинской экономики.

"Если Конституционный суд отменит этот закон, а украинский парламент не найдет никаких механизмов для того, чтобы сделать невозможным возврат национализированных банков их бывшим владельцам, а проще говоря - ПриватБанка Игорю Коломойскому, то следующую часть транша мы не получим. И снова окажемся на грани дефолта и краха украинской экономики.

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