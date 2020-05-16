Оккупанты обстреляли патруль СММ ОБСЕ в Луганской

16 мая, 2020, 21:06

Российские оккупанты 15 мая обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

15 мая патруль миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине села Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км северо-западнее Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля миссии, которые находились возле автомобилей, увидели 2 огневых неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. вскоре после этого они увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-запад от своего местонахождения", - говорится в отчете.

Отмечается, что все четверо наблюдателей укрылись в автомобилях, а еще двое сотрудников были в автомобилях, но слышали взрывы.

Команда СММ переместилась на другую позицию и продолжила осуществлять мониторинг ситуации.

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