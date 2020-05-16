Несмотря на рассказы власти, экономическое положение людей ухудшается, - Княжицкий

16 мая, 2020, 09:40

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий завил, что экономическое положение людей по всей Украине ухудшается

Об этом Княжицкий заявил в эфире "Прямого" .

По его словам, команда президента Владимира Зеленского ничего не делает по этому поводу.

"Я не вижу большого успеха в карманах людей. Мы можем сколько угодно говорить о том, как все улучшилось и как космические корабли что-то там бороздят, вершить пространство, но мы прекрасно понимаем, что экономическая жизнь людей ухудшается. Это следствие", - сказал Княжицкий.

"Я объехал множество больниц на Львовщине и Ивано-Франковщине по очень хорошим дорогам, между прочим, построенных за прошедшие пять лет, там дорог не было вообще. Во Львовской области прекрасные дороги. На Франковщине построено очень много. Во многих регионах построены нормальные дороги. И я бы здесь не делил Украину. Потому что, если есть сильный руководитель и сильное местное руководство, то они заботились о своих регионах ", - добавил Княжицкий.

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