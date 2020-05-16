Можем получить первый транш МВФ еще в мае, - глава НБУ Смолий

16 мая, 2020, 15:05

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина может получить первый транш Международного валютного фонда уже в конце мая

Об этом сообщает BBC .

По его словам, первый транш от МВФ может поступить в Украину в мае, или в первую неделю июня. Хотя, в Верховной Раде сейчас зарегистрировано несколько постановлений, которые блокируют подписание закона о банках.

"Есть несколько дней, после чего депутаты должны определиться и проголосовать, по-моему, за отмену этих постановлений. Соответственно, после подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда", который примет решение. После того, как решение будет принято, к перечислению первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или первую неделю июня ", - сказал Смолий.

Напомним, 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .

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