Дефицит в энергетической отрасли Украины достиг 50 млрд грн, - и.о. министра энергетики Буславець

16 мая, 2020, 08:23

Руководительница министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець заявила, что дефицит в энергетической отрасли Украины достиг 50 млрд грн

Об этом она заявила в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает РБК-Украина .

"Я хочу сказать, что сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит средств больше 50 млрд грн, из которых 16 млрд грн приходится только на угольную отрасль. Ситуация действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тем долгам, которые мы имеем ", - сказала Буславець.

Она отметила, что сумма в 50 млрд грн - это дефицит денег в этом году, без учета предыдущих задолженностей.

"А непогашенные долги еще старой модели - это 28 млрд грн, которые были накоплены еще за прошлые периоды", - сказала и.о. министра.

Напомним, 12 мая Буславець заявила, что украинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов за всю историю.

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