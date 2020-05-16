16 мая в Украине отмечают День Европы

16 мая, 2020, 09:01

В субботу, 16 мая, украинцы отмечают День Европы

Об этом сообщает Укринформ .

После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу.

Именно поэтому и был установлен в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года согласно Указу президента "О Дне Европы" в третью субботу мая.

Украина - единственное государство-не член ЕС, в которой на государственном уровне отмечается День Европы. В самой Европе этот день отмечают 9 мая соответственно решения, принятого в 1985 году на саммите Совета ЕС в Милане.

Традиционно по случаю Дня Европы в украинских городах организуются и проводятся праздничные тематические мероприятия. Однако в этом году мероприятия ко Дню Европы, в связи с введенным карантином в государстве, проходят онлайн.

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