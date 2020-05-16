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Espreso.tvОперація об'єднаних сил16 мая на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины

16 мая на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
16 мая на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Наши военнослужащие для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать оккупационные войска на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано

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