16 мая на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Наши военнослужащие для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать оккупационные войска на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано
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