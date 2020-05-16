15 мая на фронте: ранены двое украинских военных

16 мая, 2020, 07:13

15 мая на Донбассе российские оккупационные войска совершили девять обстрелов и ранили двух украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши обороняющиеся подразделения для обеспечения режима прекращения огня осуществили меры адекватного реагирования. Благодаря меткости украинских военнослужащих враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неподалеку Широкино выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом с Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий.

По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .