Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

15 мая, 2020, 12:18

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович, вернувшийся в расположение клуба, сдал два теста на коронавирус

Об этом сообщает Football Italia

Результаты тестов оказались отрицательными. Шведскому форварду позволили временно нарушить карантин и уехать из клубной базы к себе домой, где он проведет ближайшую неделю в режиме самоизоляции.

Большую часть карантина Златан Ибрагимович провел в Швеции, откуда вернулся в понедельник, 11 мая, и сразу отправился на базу "Милана", где находился на самоизоляции до вчерашнего дня.

Перед возобновлением тренировок с командой 38-летний швед пройдет углубленный медицинский осмотр и сдаст анализы крови.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.