Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает Football Italia
Результаты тестов оказались отрицательными. Шведскому форварду позволили временно нарушить карантин и уехать из клубной базы к себе домой, где он проведет ближайшую неделю в режиме самоизоляции.
Большую часть карантина Златан Ибрагимович провел в Швеции, откуда вернулся в понедельник, 11 мая, и сразу отправился на базу "Милана", где находился на самоизоляции до вчерашнего дня.
Перед возобновлением тренировок с командой 38-летний швед пройдет углубленный медицинский осмотр и сдаст анализы крови.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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