Зеленский вывел несколько IТ-компании из-под санкций: они туда попали из-за возможной связи с деньгами РФ

15 мая, 2020, 14:01

В новом санкционном списке, подготовленном СНБО, отсутствует ряд компаний IТ-сферы, попавших под запрет в 2017 году

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как передают журналисты, из санкционных списков, введенных в действие указами от 2017, 2018 и 2019, решено изъять ряд позиций.

Так, из списка санкций юридических лиц, введенного в действие указом президента от 15 мая 2017 №133, исключаются 12 позиций: ООО "Сапран Украина" (Киев), ООО "Монт УА" (Киев), ООО "ГИСИНФО" (Винница) ООО "Парус-Спецпроект" (представительство в Украине, Киев), ООО "Парус-2" (Киев), ООО "Парус-Внедрение" (Киев), ООО "Парус-город" (Киев), ООО "Парус-Прикарпатье "(Ивано-Франковск), ООО" Парус-Донбасс "(Краматорск), ООО" Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев), ООО "Южный парус" (Одесса), ООО "Парус-Лев" (Львов).

Справка:

Группа компаний "Парус", которая предлагает ПО для управления предприятием и является конкурентом "1С", в 2017 г. протестовала против включения ее в список санкций и заявляла, что с середины 2003 года разрабатывает исключительно национальный программный продукт. На время введении санкций на сайте группы компаний отмечалось, что она включала региональную сеть из 28 региональных представительств и более двух десятков дилерских компаний. Общее количество ее сотрудников превышало 550, из которых более 250 работали в Киеве.

Количество инсталляций превышает 200 тыс., а среди клиентов были указаны администрация президента, Служба безопасности Украины, Минюст, Минобороны, МВД, Минэкономики, Госфининспекция, МИД, Антимонопольный комитет, Верховный Суд. Также среди клиентов назывались "Укртелеком", "Укрнафта", "Укргаздобыча", большие производственные, страховые, транспортные, торговые компании.

ООО "Сапран Украины" когда-то было связано с российской компанией "Сапран Групп", специализирующейся на внедрении ІТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ, а также на базе собственных разработок. В то же время "Сапран Украина" также обжаловала решение о включении ее в список санкций как безосновательное. Среди клиентов IT-консалтинга "Сапран-Украина" были "МТС-Украина", "Метинвест" и Альфа-Банк.

ООО "ГИСИНФО" занимается геоинформационными системами, в частности, геодезической информационной системой "Геопроект 5". В свое время российская компания "КБ Панорама" отмечала ее как свое представительство в Украине.

Компания "Монт УА" также занималась предоставлением услуг IT-консалтинга и продаж программного компьютерного обеспечения и ее название созвучно с известным российским дистрибьютором ПО MONT, который ранее был представлен в Украине. На сегодня сайт "Монт УА" не работает.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкций).

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