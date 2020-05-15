Завод "Маяк" изготовил новую партию пулеметов для БТРов

15 мая, 2020, 16:02

Киевский завод "Маяк", входящий в состав концерна "Укроборонпром", изготовил новую партию пулеметов для бронетранспортеров

Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром".

Очередную партию из 5 пулеметов отгружено для бронетранспортеров, изготавливаемых на Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени OO Морозова.

"Восстановление производства всех видов оружия на заводе "Маяк" продолжается. Мы полностью наладили изготовление пулеметов для бронетранспортеров и сейчас постепенно наращиваем темпы их производства", - отметил директор завода Виктор Квас.

В "Укроборонпроме" напомнили, что первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года. На сегодня выполнено 60% государственного контракта.